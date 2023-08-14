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إيطاليا.. تعليق الرحلات بمطار بعد ثوران بركاني في جبل إتنا

جبل إتنا، البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا، يضيء السماء ثوران بركاني
14 أغسطس 2023 11:58

جرى صباح اليوم الاثنين، تعليق الرحلات المتجهة من وإلى مطار كاتانيا في جنوب إيطاليا، بسبب حدوث ثوران بركاني في جبل إتنا، بحسب ما أعلنته الشركة المسؤولة عن إدارة المطار.

وقالت شركة "ساك"، التي تدير مطار فينتشنسو بيليني الدولي، إنه سيتم تعليق الرحلات حتى الساعة الواحدة ظهرا (1300 بتوقيت جرينتش).

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جدير بالذكر أن جبل إتنا الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية، به أحد أكثر البراكين نشاطا في العالم، حيث تتكرر مرات الثوران البركاني، الكبير والصغير على حد سواء. كما يعد البركان من أعلى البراكين في أوروبا، حيث يقع على ارتفاع أكثر من 3300 متر.

المصدر: د ب أ
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