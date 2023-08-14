اقتراب الإعصار "لان" من جزيرة اليابان الرئيسية

أثّر إعصار يقترب من أراضي اليابان على السكان على طول سواحل البلاد المطلة على المحيط الهادئ الاثنين حيث تساقطت أمطار غزيرة، ما دفع السلطات للتحذير من انزلاقات للتربة وفيضانات.

يتوقع بأن يضرب الإعصار "لان" جزيرة هونشو الرئيسية في وقت مبكر الثلاثاء وأن يؤدي إلى تساقط 40 سنتيمترا من الأمطار في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح الثلاثاء (21,00 ت غ الاثنين) في بعض المناطق، بحسب هيئة الأرصاد الجوية اليابانية.

وستشهد بعض البلدات رياحا تصل سرعتها إلى 162 كيلومترا في الساعة الاثنين، لتزداد إلى 180 كلم في الساعة الثلاثاء لدى وصول الإعصار إلى هونشو، وفق هيئة الأرصاد.

يتوقع بأن يصل الإعصار إلى البر على شبه جزيرة كي الواقعة على بعد حوالى 600 كلم غرب طوكيو قبل أن يتّجه إلى أوساكا، وهي مدينة داخلية تعد الأهم في غرب اليابان.

والاثنين، بدأت بلدية في منطقة واكاياما دعوة المسنّين للتفكير في إخلاء منازلهم والتوجّه إلى ملاجئ عامة.

كما أدى الإعصار إلى إلغاء خدمات النقل العامة المقررة الثلاثاء في ظل أسبوع السفر التقليدي.

وتعود ملايين العائلات سنويا إلى بلداتها خلال هذا الموسم، لكن البعض قرروا اختصار عطلاتهم وعادوا إلى المدن الاثنين قبل أن يصل الإعصار.

وأعلنت الخطوط اليابانية إلغاء 19 رحلة مقررة الاثنين و240 رحلة مقررة الثلاثاء. كما أعلنت منافستها "خطوط كل اليابان الجوية" عن خطط لإلغاء رحلات.

يتوقع أيضا بأن تعلّق عدة خدمات قطارات سريعة رحلاتها الثلاثاء خصوصا في المناطق المحيطة بأوساكا وناغويا على جزيرة هونشو.

وحتى صباح الاثنين، كان "لان" على بعد 260 كلم جنوب شرق كاب شيونوميساكي على شبه جزيرة كي، مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 198 كلم في الساعة.



