العراق اعتقال إرهابي مسؤول عن تفخيخ مركبات بكركوك

هدى جاسم (بغداد)

أعلنت الأجهزة الأمنية العراقية، اعتقال أحد عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي المسؤولين عن تفخيخ مركبات في محافظة كركوك.

وقالت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في كركوك، إنه «ضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة، إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبهدف ملاحقة فلول العصابات الإرهابية، واستناداً إلى معلومات استخبارية وجهد فني، تمكنت مفارز المديرية من الإطاحة بأحد أخطر قيادات عصابات داعش الإرهابية في محافظة كركوك».

وأضافت: «الإرهابي كان يعمل بصفة مسؤول ورشة لتصفيح وتفخيخ العجلات وتصنيع العبوات الناسفة».

وأشارت إلى أن «هذه العملية جرت بالتنسيق مع قيادة عمليات كركوك وقوة من جهاز مكافحة إرهاب السليمانية وقوة اقتحام قائد شرطة كركوك».

وفي سياق متصل، أصيب جنديان عراقيان، أمس، جراء انفجار استهدف دورية عسكرية في محافظة ديالى، شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر أمنية إن عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة دورية تابعة للجيش بمنطقة «البيجات» في ديالى، ما أسفر عن إصابة جنديين بجروح طفيفة.

وفي سياق أخر، بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أمس، مع سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق، ألينا رومانوسكي، أهمية نتائج حوار التعاون الأمني المشترك بين بغداد وواشنطن.