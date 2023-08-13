القوات المشتركة تسيطر على معسكر لـ «القاعدة» في أبين

عدن (الاتحاد)

أعلنت القوات اليمنية المشتركة، السيطرة على معسكر لتنظيم «القاعدة» الإرهابي في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقال مدير عام شرطة محافظة أبين علي الذيب، إن «القوات العسكرية والأمنية المشاركة في الحملة تمكنت من تطهير معسكر الحجلة التابع لتنظيم القاعدة في مديرية مودية بأبين».

وأضاف أن «القوات تواصل عملياتها الأمنية بهدف استكمال تطهير كافة المناطق النائية في الوديان والشعاب التي تفر لها عناصر التنظيم الإرهابي».

والاثنين، أطلقت القوات اليمنية المشتركة حملة عسكرية ضد عناصر «القاعدة» في المديريات الوسطى بمحافظة أبين.

واختارت القوات المشتركة اسم «سيوف حوّس» للحملة، وقال إنها بمثابة «امتداد لحملة سهام الشرق التي أطلقها العام الماضي، ضد العناصر الإرهابية».

وكانت القوات المشتركة أعلنت في 18 سبتمبر 2022، سيطرته الكاملة على معسكر «عومران» الاستراتيجي، أكبر معاقل تنظيم «القاعدة» في أبين.