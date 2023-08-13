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الصومال  قتلى وجرحى من «الشباب» بعمليات عسكرية للجيش

عناصر من الجيش الصومالي
14 أغسطس 2023 01:06

مقديشو (الاتحاد)

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قتل وأُصيب العشرات من عناصر حركة «الشباب» الإرهابية بعمليات عسكرية للجيش في محافظتي جوبا وشبيلي السفلى
أمنياً، أعلن الجيش الصومالي، أمس، إحباط هجوم لحركة «الشباب»الإرهابية وأسفر عن مقتل 7 من عناصرها وإصابة آخرين جنوبي البلاد.
وقال قائد الكتيبة الـ16 للجيش، عرب طيغ أحمد، إن قوات خاصة صومالية أحبطت هجوما إرهابيا كانت تنوي مليشيات «الشباب» تنفيذه في قرية «كوبا كبر» التابعة لمنطقة «جناي عبدله» بمحافظة جوبا، بحسب وكالة الأنباء الصومالية «صونا». وأضاف أحمد أن القوات الخاصة قتلت 7 إرهابيين وأصابت آخرين وضبطت ذخائر كانت بحوزتهم.
وفي سياق متصل، أعلن ضابط صومالي مقتل 18 إرهابياً من مليشيات «الشباب» في عملية عسكرية بمحافظة شبيلي السفلى جنوب غرب البلاد.
ووفق وكالة الأنباء الصومالية، «أجرى الجيش الصومالي بالتعاون مع أصدقاء الصومال الدوليين عملية عسكرية مخططة في منطقتي بلد الأمين وبلد الكريم التابعتين لمحافظة شبيلي السفلى، وذلك بعد تلقي معلومات تفيد بأن عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية كانت تتجمع سراً في مزارع بهذه المناطق».
وأشارت إلى أن «القوات المسلحة أحكمت سيطرتها بالكامل على المناطق التي جرت فيها العملية، حيث تقوم بعمليات تمشيط لتعقب فلول العدو الإرهابي». ويشن الجيش الصومالي، منذ أشهر في معظم محافظات البلاد، حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب الإرهابية
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