ألمانيا تدعو إلى تكثيف الجهود لحل أزمة أوكرانيا

برلين (وكالات)

أبدى المستشار الألماني أولاف شولتس تأييده لإجراء المزيد من المحادثات الدولية حول سبل إنهاء الأزمة الروسية الأوكرانية.

ووصف شولتس، اللقاء الذي عُقِد في مدينة جدة السعودية بهذا الخصوص في مطلع الأسبوع الماضي بأنه «مهم للغاية»، لكنه قال إن «هذا فعلاً مجرد البداية» حسبما صرح لوسائل إعلام محلية أمس.

في الوقت نفسه، وصف المستشار الألماني المحادثات على مستوى مستشاري السياسة الخارجية بأنها شيء خاص للغاية، مضيفاً أن اجتماع جدة حضره عدد أكبر من الدول بما في ذلك الصين أيضاً وذلك في إشارة إلى اجتماع مشابه عُقِد في كوبنهاجن في يونيو الماضي وتغيبت عنه الصين.

وقال شولتس: «كما في الماضي، سنقوم دائماً بمراجعة كل موقف بشكل دقيق للغاية، ما هو الممكن، ما هو المنطقي، ما يمكن أن تكون عليه مساهمتنا».

وشارك ممثلون لنحو 40 دولة تتقدمها الولايات المتحدة والصين وألمانيا والهند وغابت عنها روسيا، في مباحثات استضافتها مدينة جدة ضمن مسعى سياسي للمملكة لايجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية منذ 24 فبراير 2022.

وأعربت أوكرانيا الاثنين الماضي عن رضاها عن المباحثات التي عقدت في السعودية، حيث سعت الى حصد تأييد لخطتها للسلام المؤلفة من عشر نقاط، أبرزها الانسحاب الكامل للقوات الروسية من أراضيها.

في سياق آخر، أطلقت سفينة حربية روسية أمس نيراناً تحذيرية على سفينة شحن في جنوب غرب البحر الأسود بينما كانت تتجه شمالاً، وهي أول مرة تطلق فيها روسيا النار على سفينة تجارية خارج أوكرانيا منذ انسحابها من اتفاق تصدير الحبوب الشهر الماضي.

وانسحبت موسكو من الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا وكان يتيح لأوكرانيا تصدير منتجاتها الزراعية إلى الأسواق العالمية عبر موانئها على البحر الأسود.

وقالت روسيا في بيان إن سفينتها فاسيلي بيكوف التي كانت في دورية أطلقت نيران أسلحة آلية على الناقلة «سوكرو أوكان» التي ترفع علم جزيرة بالاو لعدم استجابة قبطانها لطلب التوقف من أجل إجراء عملية تفتيش.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الناقلة سوكرو أوكان كانت تشق طريقها نحو ميناء إسماعيل الأوكراني، مضيفة «أطلقت أسلحة آلية نيراناً تحذيرية لإجبار السفينة على الوقوف».

وأضافت أن قوات روسية صعدت على متن السفينة بمساعدة طائرة هليكوبتر، مشيرة الى أنه «بعد أن أكملت مجموعة التفتيش عملها على الناقلة واصلت سوكرو أوكان طريقها إلى ميناء إسماعيل».

وروسيا وأوكرانيا من أكبر الدول المنتجة للمحاصيل الزراعية في العالم وتلعبان دوراً رئيساً في أسواق القمح والشعير والذرة واللفت وزيت بذور اللفت وبذور وزيت دوار الشمس. وتهيمن روسيا أيضا على سوق الأسمدة. وأمس الأول أعلنت أوكرانيا، التي تسعى إلى فتح طرق ملاحية آمنة في البحر الأسود، بدء تسجيل السفن الراغبة في استخدام الممر الذي أعلنته الأسبوع الماضي.