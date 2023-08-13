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مقتل إرهابيين اثنين بتبادل إطلاق النار في باكستان

عناصر من الشرطة الباكستانية (أرشيفية)
14 أغسطس 2023 01:06

إسلام آباد (وكالات)

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تمكنت قوات الأمن الباكستانية من القضاء على إرهابيين اثنين إثر قيامهما بهجوم على قافلة عسكرية في مدينة «جوادر» بإقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.
 وأفادت الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني في بيان، أن الإرهابيين نفذوا الهجوم باستخدام أسلحة خفيفة وقنابل يدوية، فيما ردت عليهم قوات الأمن بشكل سريع وفعال، ما أدى إلى مقتل اثنين من دون أن يلحق أي ضرر بأفراد الأمن أو المدنيين، مؤكدة عزم الجيش إحباط مخططات أعداء السلام.
في السياق، أعلنت الشرطة الباكستانية عن اعتقال 12 مسلحاً من العناصر الإرهابية، خلال عمليات أمنية نفذتها في مناطق مختلفة من إقليم البنجاب الشرقي.
 وأوضحت وحدة مكافحة الإرهاب التابعة للشرطة أمس، أن العمليات تم تنفيذها بناءً على معلومات استخباراتية، رصدت نشاط العناصر الإرهابية، مضيفة أن قوات الأمن صادرت من بعض المعتقلين أسلحة وذخيرة وعبوات ناسفة وقنابل يدوية، حيث تم نقلهم إلى مراكز أمنية لمواصلة التحقيق معهم.

باكستان
قوات الأمن الباكستانية
الشرطة الباكستانية
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