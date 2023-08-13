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بابا الفاتيكان: موت المهاجرين «جرح مفتوح في إنسانيتنا»

البابا فرنسيس
14 أغسطس 2023 01:06

ميلانو (وكالات) 

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فقدان 30 شخصاً إثر غرق قاربين قبالة إيطاليا

قال البابا فرنسيس أمس إن موت مهاجرين في البحر المتوسط «جرح مفتوح في إنسانيتنا»، وذلك بعد سلسلة حوادث غرق قضى فيها كثر.
وأضاف البابا البالغ 86 عاماً إنه يصلي من أجل 41 شخصاً فقد أثرهم هذا الأسبوع، وفق إفادات أربعة أشخاص تم إنقاذهم في البحر وإنزالهم الأربعاء الماضي في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
ووصف البابا أرقام المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة والتي أفادت أمس الأول بأن حصيلة المهاجرين الذين قضوا في البحر المتوسّط بلغت 2060 شخصاً على الأقل منذ مطلع العام بـ«المؤلمة والمخزية». 
وكثيراً ما تقع كوارث في البحر المتوسط تودي بحياة المهاجرين الذين يحاولون العبور ​​إلى أوروبا.
وذكرت المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 22 ألف شخص لقوا حتفهم أو فُقدوا في مياه البحر المتوسط منذ 2014.
وقالت وكالة أنباء أنسا الإيطالية إن مسؤولي موانئ في جزيرة صقلية الإيطالية انتشلوا جثة أمس، بعد انقلاب قارب كان يحمل على متنه 13 مهاجراً الليلة قبل الماضية قبالة جزيرة ماريتيمو القريبة.

بابا الفاتيكان
البابا فرنسيس
المهاجرين
البحر المتوسط
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