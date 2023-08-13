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الهند: تحذيرات من الأمطار الغزيرة في 6 مقاطعات

الهند: تحذيرات من الأمطار الغزيرة في 6 مقاطعات
14 أغسطس 2023 00:07

وجهت هيئة الأرصاد الجوية الهندية تحذيرات من أمطار غزيرة اليوم الأحد وغدا الاثنين في ست مقاطعات بولاية أوتاراخاند، من بينها دهرادون وناينيتال. وكانت الولاية تعاني من الأمطار الموسمية المتواصلة التي خلفت 60 قتيلاً و 17 مفقوداً والتي أثرت أيضا على الحياة الطبيعية، وفقا لوكالة "برس تراست اوف انديا".

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وقال مسؤولون في هيئة الأرصاد الجوية إن من المتوقع هطول أمطار كثيفة إلى غزيرة للغاية مع رعد وبرق في أماكن معزولة خلال يومي الأحد والاثنين في مقاطعات تيهري ودهرادون وباوري وشامباوات وناينيتال وأودام سينج ناجار فضلا عن هريدوار.

المصدر: د ب أ
الهند
فيضانات
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