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ثلاثة قتلى في حريق بمنزل جنوبي فرنسا

ثلاثة قتلى في حريق بمنزل جنوبي فرنسا
13 أغسطس 2023 21:43

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق بمنزل في جنوبي فرنسا، وأصيب ثلاثة أشخاص آخرون بجروح خطيرة خلال الليل، حسبما قال متحدث باسم فرقة الإطفاء صباح اليوم الأحد.

وأصيب أشخاص آخرون بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع في المركز التاريخي لبلدة جراس جنوب شرقى فرنسا في التلال فوق منتجع "كان" على الريفييرا الفرنسية. وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن سُلم المبنى المكون من خمسة طوابق اشتعلت فيه النيران.

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واندلع الحريق في حوالي الساعة 0300 صباحا (0100 بتوقيت جرينتش) وتمت السيطرة عليه بحلول الساعة 6 صباحا. ولم تتضرر المنازل المجاورة. 

المصدر: د ب أ
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