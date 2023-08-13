الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر

أطلقت شرطة إقليم خيبر باختونخوا الباكستاني عمليات متعددة ضد "مجرمين مطلوبين" في جميع أنحاء المنطقة خلال الشهر الماضي، حيث ضبطت متعلقات ثمينة وأسلحة غير مشروعة ومخدرات مع المشتبه بهم، وفقا لمدير شرطة المنطقة الريفية ظفر أحمد خان.

وأفادت الشرطة اليوم الأحد بأن المشتبه بهم المتورطين في القتل العشوائي لأحد المواطنين تم تعقبهم واعتقالهم داخل حدود مركز شرطة شامكاني، وفقا لوكالة أسوشيتد برس الباكستانية.

وبالمثل، في عمليات أخرى ، تم سجن المتهمين المتورطين في تهريب الأسلحة إلى مدن مختلفة من البلاد بما في ذلك البنجاب.

واعتاد المتهمون تهريب المخدرات إلى البنجاب ومدن أخرى في البلاد من خلال المركبات والدراجات النارية التي تمت مصادرتها أيضا. وأشار خان إلى أنه "لا يوجد مكان لجرائم الشوارع وتجار المخدرات والمقامرين والمجرمين في حدود المنطقة الريفية".