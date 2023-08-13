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العثور على ألفي عبوة ناسفة في مدرسة بكمبوديا

العثور على ألفي عبوة ناسفة في مدرسة بكمبوديا
13 أغسطس 2023 18:18

عثر في مدرسة بشمال شرق كمبوديا على أكثر من ألفي عبوة ناسفة تعود الى حقبة الحرب الاهلية في هذا البلد بجنوب شرق آسيا، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.
ولا تزال كمبوديا إحدى الدول التي تضم أكبر عدد من الألغام في العالم بعد ثلاثين عاما من الحرب الاهلية والقصف الاميركي الكثيف والإبادة التي ارتكبها نظام الخمير الحمر في سبعينات القرن الفائت.
وخلال ثلاثة أيام، عثر خبراء على أكثر من ألفي عبوة ناسفة، بينها أكثر من ألف قنبلة يدوية "ام 79"، في حرم مدرسة في مقاطعة كراتي. وأوضح المدير العام لمركز العمل ضد الألغام في كمبوديا هينغ راتانا أن المدرسة ارادت توسيع حديقة وباشرت تمهيد أرض لهذا الغرض حين بدأ العثور على العبوات.
وأغلقت المدرسة موقتا وتتواصل عمليات البحث الأحد.

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