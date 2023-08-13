الإثنين 14 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

علماء روس يحللون البيانات الأولى لمركبة فضاء متجهة للقمر

علماء روس يحللون البيانات الأولى لمركبة فضاء متجهة للقمر
13 أغسطس 2023 18:14

 قالت وكالة الفضاء الروسية (روسكوسموس) اليوم الأحد إن علماء من روسيا بدأوا في تحليل البيانات الأولى التي تلقتها مركبة الفضاء لونا-25 بعد تشغيل الأجهزة العلمية الموجودة على متنها للمرة الأولى.
وأضافت الوكالة في بيان نشرته عبر تطبيق تيليجرام "تواصل لونا-25 رحلتها إلى قمر الأرض الطبيعي... جميع أنظمة المحطة الآلية تعمل بصورة سليمة والتواصل معها مستقر وتوازن الطاقة إيجابي".
لونا-25 هي أول مركبة فضاء تطلقها روسيا للهبوط على سطح القمر منذ 47 عاما في محاولة لتصبح أول دولة تقوم بهبوط سلس على القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يُعتقد أنها تحتوي على جيوب من جليد الماء.
وقالت روسكوسموس "حصلنا على بيانات القياس الأولى الخاصة بالرحلة المتجهة إلى القمر، وبدأ الفريق العلمي للمشروع في معالجتها".

أخبار ذات صلة
فيضانات في روسيا في أعقاب الإعصار خانون وإجلاء الآلاف
هجمات تستهدف مدينة أوديسا الأوكرانية
المصدر: رويترز
روسيا
القمر
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
تشافي: كنا نستحق الفوز والنقطة ليست كافية
الرياضي
تشافي: كنا نستحق الفوز والنقطة ليست كافية
اليوم 12:00
منتخب الجودو يترقب قرعة «الجائزة الكبرى»
الرياضي
منتخب الجودو يترقب قرعة «الجائزة الكبرى»
اليوم 12:00
جبل إتنا، البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا، يضيء السماء ثوران بركاني
عربي ودولي
إيطاليا.. تعليق الرحلات بمطار بعد ثوران بركاني في جبل إتنا
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©