أميركا تحقق في اصطدام وشيك بين طائرتين في مطار "سان دييجو"

ذكرت السلطات الأميركية أنها تحقق في اصطدام وشيك بين طائرة تابعة لشركة "خطوط ساوث ويست الجوية" وطائرة أعمال من طراز "سيسنا" في مطار "سان دييجو" الأسبوع الماضي.

وقال المجلس الوطني لسلامة النقل أمس السبت إنه يبحث في توغل بالمدرج في 11 أغسطس الجاري،والذي لم يسفر عن أي إصابات أو أضرار، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وأضاف المجلس أن الحادث وقع عندما تم السماح لطائرة من طراز "سيسنا 569 إكس" بالهبوط على المدرج رقم 27، واصطدمت بطائرة، تابعة لشركة "خطوط ساوث ويست الجوية" ، طراز "بوينج 737"، كانت في طابور على نفس المدرج.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد ذكرت في يونيو الماضي أنها ستبدأ دورات تدريبية شهرية إجبارية للسلامة لمراقبي الحركة الجوية، بمختلف أنحاء الولايات المتحدة، بعد ارتفاع حاد في حوادث الاصطدام الوشيكة.