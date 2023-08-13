ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في الصين إلى 21 قتيلا

ارتفعت حصيلة الضحايا جراء انزلاق للتربة نجم عن تساقط أمطار غزيرة في شمال الصين إلى 21 قتيلا على الأقل، وفق ما أعلنت السلطات الأحد.

وأدت فيضانات في جبال قرية ويجيبينغ، جنوب شيآن، إلى انزلاق للتربة الجمعة جرف معه منزلين وألحق أضراراً بطرقات وجسور وإمدادات الطاقة وغيرها من البنى التحتية، وفق ما أعلنت إذاعة "سي إن آر" الوطنية.

وأكد مكتب إدارة الكوارث في شيآن الأحد "العثور على 21 قتيلا حتى الآن، بينما لا يزال ستة في عداد المفقودين".

وأفادت إذاعة "سي إن آر" في وقت سابق على شبكة "ويبو" الاجتماعية بأن "أربعة أشخاص لقوا حتفهم.. وما زال الوصول إلى بعض الأشخاص غير ممكن".

وتم حشد مئة جندي وعناصر إطفاء للمشاركة في عمليات الإنقاذ "المتواصلة" الأحد، بحسب الإذاعة.

وبثّت "سي إن آر" صورا على "ويبو" تظهر عناصر الإنقاذ وهم يزيلون الصخور والأشجار من على أطراف نهر ويحملون الضحايا على نقالات.

شهدت الصين فيضانات ومعدلات أمطار غير مسبوقة في الأسابيع الأخيرة، بينما وصلت حصيلة القتلى جراء العواصف في الجزء الشمالي من البلاد إلى 78 شخصا على الأقل، وفق آخر حصيلة نشرت الجمعة.



