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قبرص تشهد موجة حارة وتحذر من خطر نشوب حرائق

قبرص تشهد موجة حارة وتحذر من خطر نشوب حرائق
13 أغسطس 2023 13:38

ذكرت إدارة الغابات في قبرص أن هناك مخاطر متزايدة من نشوب حرائق، مشددة على أن إشعال نيران في مناطق لم يتم إنشاؤها بشكل خاص لهذا الغرض، أمر غير قانوني. وتشهد قبرص مرة أخرى موجة حارة اليوم الأحد، حيث أصدرت إدارة الأرصاد الجوية تحذيرا "برتقاليا" بشأن الطقس. وحذرت الإدارة من ارتفاع شديد في درجات الحرارة مضيفة أن درجات الحرارة ستصل إلى 43 و33 درجة مئوية في الجبال. والتحذير يسري من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى السادسة مساء. ومن المتوقع أن يستمر الارتفاع في درجات الحرارة غدا الاثنين، مع تراجع طفيف اعتبارا من بعد غد الثلاثاء فصاعدا، حيث من المتوقع أن تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية. وهذه ثاني موجة حارة تشهدها قبرص هذا الصيف، حيث أن الأولى استمرت 16 يوما في يوليو الماضي، عندما تم تسجيل درجة حرارة بلغت 40 درجة مئوية أو أعلى من ذلك.

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المصدر: وكالات
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