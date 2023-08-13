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ملك وملكة بريطانيا يعزيان بايدن في ضحايا حرائق الغابات بهاواي

ملك وملكة بريطانيا
13 أغسطس 2023 10:41

 قال ملك بريطانيا تشارلز الثالث، في رسالة تعزية بعثها إلى الرئيس الأميركي جو بايدن، إنه وقرينته الملكة كاميلا "أصابهما الرعب الشديد" عند سماعهما أنباء حرائق الغابات "الكارثية" في هاواي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا" أن تشارلز وكاميلا أرسلا "أعمق تعازيهما" إلى عائلات الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الحرائق في جزيرة ماوي. وتم تأكيد وفاة 80 شخصا على الأقل.

وجاء في رسالة الملك "شعرت أنا وقرينتي بالرعب الشديد لسماع أنباء عن حرائق الغابات الكارثية المشتعلة حاليا في ماوي، بولاية هاواي." وأضاف تشارلز، في الرسالة، "لا يسعنا إلا أن نبدأ في تصور حجم الدمار الذي اجتاح الجزيرة، والألم الشديد لأولئك الذين تأثرت سبل عيشهم بشكل كارثي.".

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وقال تشارلز "أردنا أن نرسل أعمق تعازينا إلى عائلات أولئك الذين لقوا حتفهم بشكل مأساوي، وتبقى صلواتنا مع جميع أولئك الذين فقدوا أحبائهم ودمرت منازلهم."

وبارتفاع الضحايا إلى 89 قتيلا فإن حرائق غابات ماوي تعتبر الأكثر فتكا خلال أكثر من قرن في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، متجاوزة "حريق كامب" الذي اندلع في 8 نوفمبر 2018 في ولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل مالا يقل عن 85 شخصا. واندلعت الحرائق المدمرة في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة يوم الثلاثاء الماضي، حيث انتشرت بسرعة فيما أججت الرياح التي تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة النيران.

المصدر: د ب أ
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