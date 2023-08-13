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اليابان تستعد لإعصار "لان" القوي

أرشيفية
13 أغسطس 2023 10:31

حذرت اليابان من هطول أمطار غزيرة وانهيارات طينية وفيضانات شديدة مع وصول إعصار "لان" القوي إلى اليابسة في غرب ووسط البلاد بعد غد الثلاثاء.

وذكرت وكالة الأرصاد اليابانية، في بيان اليوم أوردته وكالة أنباء كيودو، أن إعصار "لان" يتحرك حاليا جنوب سلسلة جزر إيزو ويقترب من شرق وغرب اليابان، مع توقع هطول أمطار غزيرة في هذه المناطق من الاثنين إلى الثلاثاء.

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وعند الساعة 9 صباحا بتوقيت اليابان، كان الإعصار "لان" يقع على بعد 380 كيلومترا جنوب جزيرة هاتشيجو ويتحرك ببطء إلى الشمال الغربي مع رياح تصل سرعتها إلى 198 كيلومترا في الساعة، ومن المرجح أن يتحرك يوم الأربعاء شمالا عبر بحر اليابان، وفقا للأرصاد اليابانية.                    

وتوقعت الأرصاد اليابانية هطول أمطار تصل إلى 300 إلى 500 ملم على مدار 24 ساعة حتى السادسة صباحا من يوم غد الاثنين في منطقة توكاي بوسط اليابان، وما يصل إلى 300 ملم في منطقتي كانتو- كوشين وكينكي.

 

 

المصدر: وام
اليابان
أمطار غزيرة
إعصار
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