روسيا تجلي2000 شخص جراء فيضانات

أجلت روسيا أكثر من ألفي شخص من مناطق تشهد فيضانات في أقصى شرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون في جهاز الطوارئ الأحد، بعدما أدى الإعصار المداري "خانون" إلى تساقط غزير للأمطار.

وأفادت وزارة حالات الطوارئ على تلغرام أن "أكثر من ألفي شخص، بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في بريموريه".

وذكرت الوزارة بأن المياه غمرت نحو 5000 مبنى في منطقة بريموريه المحاذية للصين وكوريا الشمالية.

وأقام عناصر الإنقاذ 13 مركز إيواء مؤقتاً في المنطقة، بحسب الوزارة.

وأوضحت وكالة "تاس" الروسية الرسمية بأن الفيضانات التي شهدتها مدينة أوسورييسك كانت الأسوأ منذ عقد.

ضرب الإعصار "خانون" اليابان في وقت سابق هذا الأسبوع قبل أن يتّجه إلى شبه الجزيرة الكورية.



