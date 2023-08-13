الإثنين 14 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تجلي2000 شخص جراء فيضانات

روسيا تجلي2000 شخص جراء فيضانات
13 أغسطس 2023 09:01

أجلت روسيا أكثر من ألفي شخص من مناطق تشهد فيضانات في أقصى شرق البلاد، وفق ما أعلن مسؤولون في جهاز الطوارئ الأحد، بعدما أدى الإعصار المداري "خانون" إلى تساقط غزير للأمطار.

أخبار ذات صلة
فيضانات في روسيا في أعقاب الإعصار خانون وإجلاء الآلاف
هجمات تستهدف مدينة أوديسا الأوكرانية

وأفادت وزارة حالات الطوارئ على تلغرام أن "أكثر من ألفي شخص، بينهم 405 أطفال، تم إجلاؤهم في بريموريه".
وذكرت الوزارة بأن المياه غمرت نحو 5000 مبنى في منطقة بريموريه المحاذية للصين وكوريا الشمالية.
وأقام عناصر الإنقاذ 13 مركز إيواء مؤقتاً في المنطقة، بحسب الوزارة.
وأوضحت وكالة "تاس" الروسية الرسمية بأن الفيضانات التي شهدتها مدينة أوسورييسك كانت الأسوأ منذ عقد.
ضرب الإعصار "خانون" اليابان في وقت سابق هذا الأسبوع قبل أن يتّجه إلى شبه الجزيرة الكورية.

المصدر: وكالات
روسيا
أمطار غزيرة
إعصار
فيضانات
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
تشافي: كنا نستحق الفوز والنقطة ليست كافية
الرياضي
تشافي: كنا نستحق الفوز والنقطة ليست كافية
اليوم 12:00
منتخب الجودو يترقب قرعة «الجائزة الكبرى»
الرياضي
منتخب الجودو يترقب قرعة «الجائزة الكبرى»
اليوم 12:00
جبل إتنا، البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا، يضيء السماء ثوران بركاني
عربي ودولي
إيطاليا.. تعليق الرحلات بمطار بعد ثوران بركاني في جبل إتنا
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©