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ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في هاواي

حاكم هاواي يتحدث عن حريق ماوي خلال مؤتمر إعلامي
13 أغسطس 2023 08:46

قال حاكم ولاية هاواي الأميركية جوش جرين إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات المدمرة في مقاطعة ماوي بالولاية قد ارتفعت إلى 89 شخصا. وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية أن حصيلة الضحايا كانت حتى وقت سابق من يوم السبت 80 قتيلا. ومع ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 89 قتيلا فإن حرائق غابات ماوي تعتبر الأكثر فتكا خلال أكثر من قرن في التاريخ الحديث للولايات المتحدة، متجاوزة "حريق كامب" الذي اندلع في 8 نوفمبر 2018 في ولاية كاليفورنيا وأسفر عن مقتل مالا يقل عن 85 شخصا.

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وحذر جرين خلال مؤتمر صحفي بعد ظهر يوم الأربعاء الماضي من أن عدد الضحايا مرشح للزيادة. واندلعت الحرائق المدمرة في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة يوم الثلاثاء الماضي، حيث انتشرت بسرعة فيما أججت الرياح التي تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة النيران.

المصدر: وكالات
هاواي
حرائق الغابات
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