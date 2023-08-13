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ارتفاع قتلى انهيارات طينية في الصين

رجل يحمل طفلًا يسير عبر جسر مدمر بعد هطول الأمطار والفيضانات في تشوتشو بمقاطعة هيبي،الصين
13 أغسطس 2023 08:26

قالت الإذاعة الرسمية الصينية اليوم الأحد إن عدد قتلى الانهيارات الطينية التي وقعت يوم الجمعة في إقليم شنشي بشمال غرب الصين ارتفع إلى أربعة.
كان التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) ذكر في وقت سابق أن الانهيارات الطينية التي شهدتها مدينة شيان في أعقاب هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلفت 18 ضحية بين قتيل ومفقود مع وقوع إصابتين مؤكدتين.
وجاء في تقرير الإذاعة الرسمية أن أعمال الإنقاذ جارية بمشاركة 81 شخصا و11 مركبة في الموقع.
وتعرضت مدن وبلدات في أنحاء شمال الصين لهطول أمطار غزيرة وفيضانات في الأسابيع الأخيرة مما تسبب في سقوط العديد من القتلى بالإضافة إلى أضرار جسيمة بعد أن وصل الإعصار دوكسوري إلى البلاد في 28 يوليو.

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المصدر: وكالات
انهيارات أرضية
الصين
الأمطار الغزيرة
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