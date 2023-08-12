تونس تطالب الأمم المتحدة بدعم جهودها في ملف الهجرة

تونس (الاتحاد)

طالبت تونس، المفوضية الأممية السامية لشؤون اللاجئين، بضرورة دعم الهلال الأحمر التونسي في جهوده تجاه المهاجرين غير الشرعيين.

وأشار وزير الداخلية التونسي كمال الفقي عقب لقاء جمعه برئيسة المفوضية مونيكا نورو بمقر الوزارة، إلى أن «تونس لها تقاليد في الإحاطة بالوضعيات الإنسانية التي تتطلب عناية واهتماما، وخاصة مجهودات الأمن التونسي في عمليات النجدة والإنقاذ وحسن معاملة المهاجرين غير النظاميين».

وأشاد بالعمل الميداني الذي يقوم به الهلال الأحمر التونسي تجاه المهاجرين، مشدداً على ضرورة مساندة هذه المنظمة من قبل المنظمات الدولية التي تعنى بمثل هذه الملفات.

وأكد الفقي «التزام تونس بمواصلة تطبيق التشريعات الوطنية في إطار الاحترام التام لمبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية».

وأشار إلى «أهمية التشاور مع الدولة التونسية قبل اتخاذ أي موقف باعتبارها عضوا كامل الحقوق بمنظمة الأمم المتحدة».

وقبل أسبوع، دعت تونس المنظمات الأممية إلى الاضطلاع بدورها في عمليات الإغاثة وتأمين الاحتياجات الأساسية، رداً على تقارير وبيانات صادرة عن منظمات دوليّة بشأن تعامل السلطات التونسية في مواجهة تزايد التدفقات غير المسبوقة ووضعية المهاجرين غير النظاميين.

وفي السياق، أعلنت تونس، أمس، انتشال جثتين لمهاجرين غير نظاميين وإنقاذ 13 آخرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي، في بيان، إن «مركب مهاجرين غير نظاميين تونسيين كان يقل 20 شخصاً غرق فجر السبت، على بعد 120 متراً من شواطئ مدينة قابس جنوبي البلاد». وأضافت الإدارة، أن «الحرس قام بانتشال جثتين وانقاذ 13 مهاجرا غير نظامي تونسي فيما لا يزال البحث جارٍ عن بقية المفقودين». وذكرت أن «الجثتين كانتا لرضيع وشاب يبلغ من العمر 20 عاماً».

وتشهد تونس منذ فترة تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصاً باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية في دول أفريقية لا سيما جنوب الصحراء.

وفي سياق متصل، قالت منظمة خيرية أمس، إن سفينة إنقاذ تابعة لها أنقذت 76 مهاجراً كانوا على متن قارب خشبي مكتظ في البحر المتوسط متجه إلى ميناء نابولي بجنوب إيطاليا.

ورسى قارب آخر أمس، على متنه 59 مهاجراً جرى إنقاذهم في «بورتو إمبيدوكلي» الواقعة في صقلية جنوب إيطاليا في ظل تزايد عدد من يحاولون القيام بالرحلة المحفوفة المخاطر عبر منطقة وسط البحر المتوسط.

وقالت منظمة خيرية، إن 7 نساء و24 طفلاً كانوا بين الأشخاص الـ 76 الذين أنقذتهم في المياه الدولية في منطقة البحث والإنقاذ المالطية مساء أمس الأول.