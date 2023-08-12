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مصدر دبلوماسي لـ «الاتحاد»: فرنسا تستضيف اجتماعاً دولياً بشأن ليبيا الأسبوع القادم

مصدر دبلوماسي لـ «الاتحاد»: فرنسا تستضيف اجتماعاً دولياً بشأن ليبيا الأسبوع القادم
13 أغسطس 2023 01:22

حسن الورفلي (بنغازي)

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تستضيف العاصمة الفرنسية باريس، الأسبوع المقبل، اجتماع دولياً بشأن ليبيا بمشاركة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، وممثلين عن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والولايات المتحدة وبريطانيا، بحسب ما أكده مصدر دبلوماسي لـ«الاتحاد».
وأكد المصدر أن الاجتماع سيناقش التطورات السياسية والعسكرية في ليبيا خاصة التحديات التي تواجه عملية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد، بالإضافة للتشاور حول التهديدات الأمنية التي تهدد الاستقرار والأمن نتيجة حالة عدم الاستقرار في بعض دول الجوار الليبي، واستعراض ما توصلت إليه اللجنة الليبية المشتركة «6+6» حول قوانين الانتخابات والملاحظات التي أوردها مجلس النواب حول بعض مواد القوانين الانتخابية.
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع سيناقش سبل تنظيم العملية الانتخابية في البلاد من خلال سلطة تنفيذية موحدة تشرف على الانتخابات وتكون مهامها محددة وفق جدول زمني، مرجحاً إمكانية مناقشة آلية تفعيل مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تتولى التحضير للانتخابات.
ووضعت المجموعة الدولية المعنية بليبيا مُقترحا في شهر فبراير الماضي، يهدف إلى لتفعيل آلية ليبية تدعمها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في أقرب وقت ممكن، وذلك من خلال تشكيل «لجنة فنية» من خبراء قضائيين، وفق مهام وجدول زمني محدد لوضع معايير الترشح.
ويتضمن المقترح عدة أفكار أبرزها تشكيل لجنة فنية قضائية بمرسوم من المجلس الرئاسي الليبي بالتنسيق مع البعثة وبمشاركة من المحكمة العليا ومجلس القضاء، وتأييد مجلس الأمن لهذه الخطة إذا لزم الأمر، ثم إجراء الانتخابات تحت رقابة دولية.

فرنسا
ليبيا
ألمانيا
باريس
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