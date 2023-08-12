الأحد 13 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

عملية عسكرية لتعزيز الأمن جنوب شرقي الصومال

عناصر من الجيش الصومالي (أرشيفية)
13 أغسطس 2023 01:22

مقديشو (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إحباط هجوم إرهابي جنوب الصومال
خبراء لـ«الاتحاد»: الدعوة الرئاسية لحوار شامل تضع الصومال على طريق السلام

أعلن الجيش الصومالي، أمس، أنه شن عملية عسكرية في مناطق بمحافظة «شبيلى الوسطى» جنوب شرق البلاد بهدف تعزيز الأمن والاستقرار فيها. وقال قائد الجيش إبراهيم شيخ محي الدين في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا»، إن «الهدف من العملية العسكرية المخططة التي نفذتها كتائب بالجيش، تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتي رون نيرغود وهيولي غاب». وأضاف أن «هذه العملية تأتي في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول ميليشيات الشباب».
وفي السياق، أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن شيخ يوسف العدالة، مقتل 23 عنصراً من حركة «الشباب» بينهم قائدان في عملية عسكرية نفذها الجيش في منطقة «بولو فولاي» بمحافظة «باي».
وتمكن الجيش الصومالي خلال العملية  من تدمير 3 مراكز تضم مرآباً ومكتباً إدارياً وحاجزاً أمنياً تابعا للخلايا الإرهابية.
وتعتبر هذه العملية العسكرية جزء من العمليات الجارية التي ينفذها الجيش في محافظات البلاد من أجل مواجهة المخاطر الإرهابية وإجهاض أنشطة العدو.
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.

 

الصومال
الجيش الصومالي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
عربي ودولي
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
اليوم 20:22
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
عربي ودولي
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
اليوم 20:13
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
عربي ودولي
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©