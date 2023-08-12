عملية عسكرية لتعزيز الأمن جنوب شرقي الصومال

مقديشو (الاتحاد)

أعلن الجيش الصومالي، أمس، أنه شن عملية عسكرية في مناطق بمحافظة «شبيلى الوسطى» جنوب شرق البلاد بهدف تعزيز الأمن والاستقرار فيها. وقال قائد الجيش إبراهيم شيخ محي الدين في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية «صونا»، إن «الهدف من العملية العسكرية المخططة التي نفذتها كتائب بالجيش، تعزيز الأمن والاستقرار في منطقتي رون نيرغود وهيولي غاب». وأضاف أن «هذه العملية تأتي في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى القضاء على فلول ميليشيات الشباب».

وفي السياق، أعلن نائب وزير الإعلام الصومالي عبدالرحمن شيخ يوسف العدالة، مقتل 23 عنصراً من حركة «الشباب» بينهم قائدان في عملية عسكرية نفذها الجيش في منطقة «بولو فولاي» بمحافظة «باي».

وتمكن الجيش الصومالي خلال العملية من تدمير 3 مراكز تضم مرآباً ومكتباً إدارياً وحاجزاً أمنياً تابعا للخلايا الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية العسكرية جزء من العمليات الجارية التي ينفذها الجيش في محافظات البلاد من أجل مواجهة المخاطر الإرهابية وإجهاض أنشطة العدو.

وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسست مطلع عام 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة» الإرهابي، وتبنّت عدة تفجيرات داخل البلاد.