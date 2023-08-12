أوكرانيا تبدأ تسجيل السفن لعبور «الممر الإنساني»

كييف (وكالات)

بدأت أوكرانيا أمس تسجيل السفن الراغبة في استخدام الممر الذي أعلنته الأسبوع الماضي، في مسعى إلى فتح طرق ملاحية آمنة في البحر الأسود، حسبما أفادت وكالة أنباء محلية أمس.

والخميس الماضي، أعلنت أوكرانيا عن «ممر إنساني» في البحر الأسود يسمح بإبحار سفن الشحن الراسية في موانئها منذ بدء الأزمة الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينتشوك: «التسجيل مفتوح الآن والمنسق يعمل بالفعل»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل، حسبما أفادت وكالة «إنترفاكس».

وقال بليتينتشوك: «بالطبع كل شيء سيحدث تحت إشراف القوات المسلحة الأوكرانية، نبذل قصارى جهدنا لضمان الأمن»، فيما أفاد مصدر بالقطاع بأنه لم تمر أي سفن بعد بالممر.

ولم توضح روسيا ما إن كانت ستحترم ممر الشحن، في حين عبَّرت مصادر في قطاعي الشحن والتأمين عن مخاوفها إزاء السلامة.

وسيكون الممر الإنساني متاحاً، في بادئ الأمر على الأقل، لسفن مثل سفن الحاويات العالقة في الموانئ الأوكرانية منذ بدء الأزمة، والتي لم تكن مشمولة بالاتفاق الذي فتح الموانئ أمام شحنات الحبوب العام الماضي. وكانت البحرية البحرية الأوكرانية أعلنت في بيان سابق، أن كييف قدمت اقتراحاً مباشراً بشأن الممر للمنظمة البحرية الدولية، مضيفة «سيسمح للسفن التي يؤكد ربابنتها رسمياً استعدادها للإبحار في الظروف الراهنة بالمرور عبر الممر».

في السياق، قال مسؤول كبير بوزارة الزراعة الأوكرانية أمس، إن محصول أوكرانيا من الحبوب هذا العام يتجاوز التوقعات وربما يكون أكبر 5 % من 2022 بفضل أحوال الطقس المواتية.

وأوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب ومصدريها على الصعيد العالمي، لكن إنتاجها تأثر بالأزمة الحالية.

وقال تاراس فيسوتسكي، الوكيل الأول لوزير الزراعة، للتلفزيون الرسمي: «هذا المحصول أكثر من المتوقع، بفضل أحوال الطقس الجيدة وهطول أمطار في الصيف، ربما يكون الإنتاج أكبر 5 % من انتاج عام 2022».

ولم يفصح عن الحجم المقدر للمحصول، لكنه قال إن مزارعين أجروا درساً بالفعل لنحو 23 مليون طن متري من الحبوب.

وقالت الوزارة هذا الأسبوع إنها تتوقع أن يكون محصول الحبوب في 2023 عند نحو 56.4 مليون طن أو أكبر 2% من 2022.

وقالت أيضا إن مزارعين حصدوا 17.7 مليون طن من القمح و4.9 مليون طن من الشعير حتى 11 أغسطس.