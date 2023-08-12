تعيين أنوار الحق كاكار رئيساً مؤقتاً للحكومة في باكستان

إسلام أباد (وكالات)

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني في بيان أمس، عقب اجتماع بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته شهباز شريف وزعيم المعارضة رجاء رياض، اختيار عضو مجلس الشيوخ الباكستاني أنوار الحق كاكار لرئاسة حكومة تصريف أعمال، للإشراف على الانتخابات العامة. وورد في البيان «وقع رئيس الوزراء، وزعيم المعارضة بشكل مشترك على التوصية التي ستُرسل إلى الرئيس للتصديق عليها».

وقالت وسائل إعلام باكستانية، إن الرئيس عارف علوي صدق على تعيين كاكار.

وبموجب دستور باكستان، تشرف حكومة تصريف أعمال محايدة على الانتخابات العامة التي يتعين إجراءها في غضون 90 يوما من حل مجلس النواب، وفي هذه الحالة لا بد من إجراء الانتخابات في مطلع نوفمبر.

واختيار رئيس وزراء لتصريف الأعمال شديد الأهمية هذه المرة لأن المرشح سيتمتع بسلطات إضافية لاتخاذ قرارات سياسية في الشؤون الاقتصادية.