حريق في مخيم للنازحين السوريين بـ«البقاع»

بيروت (الاتحاد)

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس، بأنّ حريقًا شبّ في مخيم «الياسمين» للنازحين السوريين بمدينة بر الياس في البقاع. وأشارت وسائل الإعلام بتصاعد الدخان الأسود في المنطقة، وأتت النيران على عدد من الخيم. وأشارت إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.

وتقول بيروت إنّ لبنان يستضيف حالياً حوالي مليوني سوري، أكثر من 800 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية اللاجئين في الأمم المتّحدة.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش اللبناني أنّه أوقف أمس، في قرية ساحلية في شمال البلاد قرب الحدود مع سوريا 134 شخصاً، غالبيتهم العظمى من السوريين، لمحاولتهم التسلّل بحراً بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، مشيراً إلى أنّه أوقف أيضاً مهرّبهم اللبناني. وقال الجيش في بيان إنّ «إحدى وحداته أوقفت في بلدة الشيخ زناد بعكار 130 سورياً و4 لبنانيين لمحاولتهم التسلّل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية». وأضاف أن قوّاته أوقفت أيضاً الرأس المدبّر للعملية، مشيراً إلى أنّه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختصّ. وفي بيان آخر، قال الجيش إنّ وحداته أوقفت في أنحاء أخرى من محافظة عكّار 150 شخصاً أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية من سوريا.