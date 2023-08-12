الأحد 13 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

حريق في مخيم للنازحين السوريين بـ«البقاع»

تعبيرية
13 أغسطس 2023 01:22

بيروت (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إصابة 9 أشخاص جراء حريق في بنجالورو الهندية
قتلى وجرحى بهجوم إرهابي في البادية السورية

أفادت وسائل إعلام لبنانية، أمس، بأنّ حريقًا شبّ في مخيم «الياسمين» للنازحين السوريين بمدينة بر الياس في البقاع.  وأشارت وسائل الإعلام بتصاعد الدخان الأسود في المنطقة، وأتت النيران على عدد من الخيم. وأشارت إلى أن الأضرار اقتصرت على الماديات.
وتقول بيروت إنّ لبنان يستضيف حالياً حوالي مليوني سوري، أكثر من 800 ألف منهم مسجّلون لدى مفوضية اللاجئين في الأمم المتّحدة. 
وفي سياق آخر، أعلن الجيش اللبناني أنّه أوقف أمس، في قرية ساحلية في شمال البلاد قرب الحدود مع سوريا 134 شخصاً، غالبيتهم العظمى من السوريين، لمحاولتهم التسلّل بحراً بطريقة غير شرعية إلى أوروبا، مشيراً إلى أنّه أوقف أيضاً مهرّبهم اللبناني. وقال الجيش في بيان إنّ «إحدى وحداته أوقفت في بلدة الشيخ زناد بعكار 130 سورياً و4 لبنانيين لمحاولتهم التسلّل عبر البحر بطريقة غير شرعية باتجاه إحدى الدول الأوروبية». وأضاف أن قوّاته أوقفت أيضاً الرأس المدبّر للعملية، مشيراً إلى أنّه بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختصّ. وفي بيان آخر، قال الجيش إنّ وحداته أوقفت في أنحاء أخرى من محافظة عكّار 150 شخصاً أثناء محاولتهم دخول الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية من سوريا.

سوريا
حريق
النازحين
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
عربي ودولي
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
اليوم 20:22
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
عربي ودولي
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
اليوم 20:13
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
عربي ودولي
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©