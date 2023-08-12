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14 قتيلا في هجوم جنوب غرب الكونغو الديموقراطية

14 قتيلا في هجوم جنوب غرب الكونغو الديموقراطية
13 أغسطس 2023 00:08

قُتل 14 شخصا على الأقل في هجوم الجمعة على قرية إيبونجي في جنوب غرب جمهورية الكونغو الديموقراطية قرب الحدود مع أنغولا، وفق ما أفادت السلطات المحلية وسكان السبت.
وقال أديلار نكيسي، المتحدث باسم حكومة إقليم كوانغو حيث تقع القرية، إن الحصيلة غير النهائية وصلت الى 14 قتيلا بين السكان قضوا جراء إصابتهم بطلقات نارية "وضربات السواطير".
وأكد مسؤول ديني في إيبونجي طلب عدم كشف اسمه، هذه الحصيلة، مشيرا الى أن الهجوم أتى في أعقاب توقيف عدد من عناصر المجموعات المسلّحة ومحاولة بعض أفرادها "تحرير العناصر الأربعة".

المصدر: آ ف ب
الكونجو الديموقراطية
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