إعادة فتح برج "إيفل" أمام السياح بعد إنذار بوجود قنبلة

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مصادر، أن التهديد بوجود قنبلة في برج إيفل في باريس، والذي تسبب في إجلاء حوالي 4 الآف زائر، اليوم السبت، كان إنذارا كاذبا. وقال مجلس مقاطعة الدائرة السابعة في باريس،على منصة التواصل الاجتماعي /إكس/، التي كانت تعرف سابقا باسم "تويتر"، إن "البرج تم فتحه مرة أخرى أمام الزوار". وتم إخلاء برج إيفل في باريس، في وقت سابق من اليوم، بسبب تهديد بوجود قنبلة، بحسب مصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). واضطر نحو 4000 زائر إلى مغادرة المعلم الباريسي والميدان الواقع حول البرج اليوم السبت.

ولم تتبين في البداية كيفية تلقي التهديد. ويزور البرج الذي يرجع تشييده لما يربو على 130 عاما ويقع قرب نهر السين ،حوالي سبعة ملايين شخص سنويا. وتم بناء الأثر الأيقوني، المسمى بالسيدة الحديدية، من أجل المعرض العالمي في باريس واكتمل إنشاؤه في 1889 .