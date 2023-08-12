رئيس الوزراء الأسترالي يحضر قمة العشرين في دلهي

أعلنت أستراليا اليوم السبت أن رئيس وزرائها أنتوني ألبانيز سيحضر قمة العشرين للاقتصادات الكبرى في دلهي يومى التاسع والعاشر من سبتمبر، حسبما أفادت "برس ترست أوف إنديا".

وتأتي زيارة رئيس الوزراء الأسترالي للهند في إطار جولته في ثلاث دول. وإلى جانب الهند تشمل جولة ألبانيز إندونيسيا والفلبين.

وتضم مجموعة العشرين الولايات المتحدة والهند والسعودية وأستراليا وروسيا وإسبانيا وكندا وتركيا والأرجنتين والبرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.

وكان رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي قد قام بزيارة أستراليا في مايو الماضي بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة تشهد فيها جالية بلاده نمواً متسارعاً. وتعد الجالية الهندية ثاني أكبر جالية في أستراليا بعد البريطانية. ويعيش في أستراليا التي يبلغ عدد سكانها 26 مليون نسمة مايقرب من 673 ألف مواطن هندي.