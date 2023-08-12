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إخلاء برج إيفل في باريس بعد إنذار أمني

إخلاء برج إيفل في باريس بعد إنذار أمني
12 أغسطس 2023 17:09

أدى إنذار أمني السبت إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس، وهو أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6,2 ملايين زائر العام الماضي.
وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء إبطال القنابل والشرطة يتفقدون المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.
وصرّحت متحدثة "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث".
تم إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج حوالى الساعة 13,30 (11,30 ت غ).
بدأت أعمال البناء في البرج مطلع 1887 وانتهت في 31 مارس 1889، واستقبل في العام نفسه مليوني زائر خلال المعرض العالمي.

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