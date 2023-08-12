وفاة 6 أشخاص جراء غرق قارب مهاجرين بالقنال الإنجليزي

أعلنت السلطات الفرنسية وفاة ستة أشخاص، على الأقل، وإنقاذ أكثر من 50 آخرين عقب غرق قارب يحمل مهاجرين في القنال الإنجليزي. وقالت الإدارة البحرية الفرنسية لمنطقة القنال وبحر الشمال، إن سفينتين من بريطانيا شاركتا، وعدة سفن فرنسية، في عملية بحث وإنقاذ، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي آيه ميديا) اليوم السبت.

وأفادت الإدارة بانتشال ستة أشخاص من مياه البحر، وبأنهم في حالة خطيرة، وقد تم نقل أحدهم بمروحية إلى مستشفى في كاليه، حيث أعلنت وفاته. وأفاد بيان محدث بأن الخمسة الآخرين الذين نقلوا بقارب، توفوا أيضا. وأنقذ الجانب البريطاني 12 شخصا، بدعم من طاقم من مؤسسة قارب النجاة الوطنية الملكية والذي بدأ عملية إنقاذ قبل فترة قصيرة من الرابعة فجرا (0300 بتوقيت جرينتش).

ووفقا للإدارة البحرية، انتشلت القوارب الفرنسية 37 شخصا، على الأقل، وأنقذت سفينة بريطانية مستأجرة ثلاثة آخرين.