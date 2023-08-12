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ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 80 قتيلاً

ارتفاع حصيلة ضحايا الحرائق في هاواي إلى 80 قتيلاً
12 أغسطس 2023 16:47

 قال مسؤولون في مقاطعة ماوي بولاية هاواي الأميركية يوم الجمعة إن حصيلة ضحايا حرائق الغابات المدمرة هناك قد ارتفعت إلى 80 شخصا.

وأفادت مقاطعة ماوي في بيان عبر الإنترنت باستمرار جهود مكافحة الحرائق. وأشارت المقاطعة إلى احتواء حريق بالقرب من محطة وقود مملوكة للمقاطعة في كانابالي تماما بحلول المساء.

واصطفت مئات المركبات هناك للتزود بالوقود. وأضافت السلطات أنه لن يتم توزيع وقود هناك اليوم السبت. وصدرت أوامر إخلاء جراء حرائق الغابات في المنطقة الساحلية الشهيرة غرب يالجزيرة.

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وأعلن مسؤولو المقاطعة في وقت سابق، أن حصيلة ضحايا حرائق الغابات تبلغ 67 شخصا. وقال حاكم هاواي جوش جرين إن العدد مرشح للزيادة.  ودمرت بلدة لاهينا الصغيرة التي تقع بغرب الجزيرة تقريبا بالكامل.

وقال جرين أثناء القيام بجولة تفقدية وسط البلدة المدمرة إن هذه هي أكبر كارثة طبيعية تتعرض لها الولاية على الاطلاق. وأوضح في تصريحات صحفية إن المدينة تبدو كما لو كانت تعرضت لقصف، وأن كل مبنى في لاهاينا فعليا سوف يتعين إقامته من جديد، وسوف تستغرق هذه العملية سنوات طويلة، وسوف تحتاج مليارات الدولارات.

اندلعت الحرائق المدمرة في ماوي وجزيرة هاواي المجاورة الثلاثاء الماضي، حيث انتشرت بسرعة فيما أججت الرياح التي تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة النيران. 

المصدر: د ب أ
هاواي
حرائق الغابات
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