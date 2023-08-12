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"خانون" يضرب شرقي روسيا بقوة.. وإعلان حالة الطوارئ

"خانون" يضرب شرقي روسيا بقوة.. وإعلان حالة الطوارئ
12 أغسطس 2023 11:36

ذكرت السلطات المحلية أن حالة الطوارئ أعلنت وصدرت أوامر بالإخلاء في بعض أنحاء الشرق الأقصى في روسيا اليوم السبت بعد هطول أمطار غزيرة على قرى في أعقاب الإعصار خانون الذي ضرب اليابان الأسبوع الماضي.
وبعد أن اجتاح جنوب اليابان، تراجعت قوة خانون إلى منخفض مداري في أثناء مروره عبر كوريا الشمالية أمس الجمعة من كوريا الجنوبية.
وأعلنت السلطات في منطقة بريموري الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، وهي المنطقة الواقعة في أقصى شرق روسيا وقارة آسيا، أن 32 منطقة سكنية انعزلت وغمرت المياه 543 منزلاً ومساحات شاسعة من الطرق بحلول صباح اليوم السبت.
وجرت عمليات إخلاء في مدينتي أوسوريسك وسباسك-دالني في بريموري التي يمثل ميناء فلاديفوستوك المركز الإداري لها.
وكتبت حكومة بريموري على تيليجرام "الماء يرتفع بسرعة في أنحاء من جانب النهر في مدينة سباسك-دالني"، وأرفقت مع المنشور مقطعاً مصوراً لمساحات من الأرض ومبان أغرقت المياه أجزاء منها.
ويمر نهرا سباسوفكا وكوليشوفكا عبر سباسك-دالني.

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وقال مسؤولون إن عمليات إخلاء تمت أيضاً في أنحاء من أوسوريسك، التي تبعد نحو مئة كيلومتر شمالي فلاديفوستوك، حيث خرقت المياه سداً كان مشيداً لاحتواء الفيضانات.
وقالت حكومة منطقة بريموري إن حالة الطوارئ أعلنت في تسع بلديات.
ومن المتوقع هطول أمطار في بعض الأجزاء بالمنطقة في مطلع الأسبوع تصل إلى مثلي كمية الأمطار التي تسقط خلال شهر.

المصدر: وكالات
روسيا
إعصار
أمطار غزيرة
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