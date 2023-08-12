الأحد 13 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

قتيلان و16 مفقوداً في انهيارات أرضية شمال الصين

قتيلان و16 مفقوداً في انهيارات أرضية شمال الصين
12 أغسطس 2023 08:40

أكدت السلطات الصينية مساء الجمعة مقتل شخصين وفقدان 16 آخرين بعدما تسببت الأمطار الموسمية في انهيار الصخور والطين في ضواحي مدينة شيان عاصمة إقليم شنشي شمال غرب الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مصادر من السلطات المحلية لإدارة الطوارئ قولها إن الحادث وقع الساعة 6 مساء تقريباً في قرية لوانتشن بضواحي منطقة تشانجان.

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة ضحايا انزلاق التربة في الصين إلى 21 قتيلا
الصين تطلق قمراً اصطناعياً جديداً للاستشعار عن بعد

وأوضحت المصادر، أن الانهيار الصخري والطيني تسبب في تضرر منزلين وكذلك بعض الطرق والجسور ومنشآت خاصة بالطاقة. وأضافت أن رجال الإنقاذ أنقذوا أربعة أشخاص كانوا عالقين، ويواصلون حالياً جهود الإنقاذ.

المصدر: وكالات
انهيارات أرضية
الصين
انزلاقات التربة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
عربي ودولي
فيضانات النرويج تصل إلى مستويات الذروة
اليوم 20:22
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
عربي ودولي
الشرطة الباكستانية تطلق عمليات أمنية ضد المطلوبين بإقليم خيبر
اليوم 20:13
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
عربي ودولي
موجة حر تضرب ملاجئ الطوارئ بمنطقة الزلزال في تركيا
اليوم 20:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©