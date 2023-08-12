قتيلان و16 مفقوداً في انهيارات أرضية شمال الصين

أكدت السلطات الصينية مساء الجمعة مقتل شخصين وفقدان 16 آخرين بعدما تسببت الأمطار الموسمية في انهيار الصخور والطين في ضواحي مدينة شيان عاصمة إقليم شنشي شمال غرب الصين.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن مصادر من السلطات المحلية لإدارة الطوارئ قولها إن الحادث وقع الساعة 6 مساء تقريباً في قرية لوانتشن بضواحي منطقة تشانجان.

وأوضحت المصادر، أن الانهيار الصخري والطيني تسبب في تضرر منزلين وكذلك بعض الطرق والجسور ومنشآت خاصة بالطاقة. وأضافت أن رجال الإنقاذ أنقذوا أربعة أشخاص كانوا عالقين، ويواصلون حالياً جهود الإنقاذ.