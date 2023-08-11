بايدن يعتزم دعم أوكرانيا بـ13 مليار دولار

واشنطن (وكالات)

يعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن، طلب 13 مليار دولار إضافية، من الكونجرس، كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، وفقاً لما قاله مسؤول رفيع المستوى في الحكومة الأميركية أمس.

ومن المقرر أن يجري استخدام الأموال أيضاً لتجديد مخزونات وزارة الدفاع الأميركية، والتي تم إرسال بعض المعدات منها إلى كييف.

بالإضافة إلى ذلك، يجري توفير 7.3 مليار دولار للدعم الاقتصادي والإنساني لأوكرانيا والدول الأخرى المتضررة من الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.

من جانبه، صرّح السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أمس، بأن طلب الولايات المتحدة تخصيص مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا لن يغير الوضع على الأرض، ولن يؤدي إلى هزيمة روسيا.

وجاءت تصريحات أنطونوف تعليقاً على طلب الرئيس الأميركي من الكونغرس تخصيص مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء.

ومنذ بداية الأزمة، قدمت الولايات المتحدة، وفقاً لأرقامها الخاصة، أو تعهدت بأكثر من 43 مليار دولار من المساعدات العسكرية إلى كييف وحدها.

وأقر الكونجرس الأميركي في نهاية العام الماضي ميزانية توفر حوالي 45 مليار دولار لأوكرانيا حتى نهاية سبتمبر، عندما تنتهي سنة الميزانية الاتحادية.

ووافق الكونجرس في ذلك الوقت على أموال أكثر بقليل مما طلبه بايدن في الأصل.