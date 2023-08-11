العراق.. ضبط إرهابي مسؤول عن استهداف أبراج الطاقة في صلاح الدين

بغداد (الاتحاد)

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، إلقاء القبض على عنصر تابع لمجموعة «داعشية» تستهدف أبراج الطاقة الكهربائية في محافظة صلاح الدين وتضبط معه كمية من المتفجرات.

وقالت الخلية، في بيان، إنه «بعملية نوعية وجهد استخباري مميز ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لشعبة الفرقة الـ21 وبالتعاون مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وباستطلاع مفرزة الطائرات المسيرة التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية، تم نصب كمين محكم بمدخل قرية صبيحة البكارة وعلى إثره ألقي القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين للقضاء».

وأوضح البيان أن «المتهم كان يعمل في ما تسمى ولاية صلاح الدين على نقل العبوات والأعتدة وغيرها من المواد».

وأشارت خلية الإعلام الأمني، إلى «ضبط كمية كبيرة للأعتدة والمتفجرات مخبأة تحت الأرض كانت مخصصة للعمليات الإرهابية التي تستهدف أبراج نقل الطاقة الكهربائية».

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أمس، الإطاحة بمسؤول بتنظيم «داعش» الإرهابي في محافظة صلاح الدين.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن «خلية مهمات الاستخبارات الخاصة التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، نفذت عملية نوعية خاطفة، أسفرت عن الإطاحة بمسؤول مفرزة ما يسمى ديوان الجند التابعة إلى عصابات داعش الإرهابية».

وأشارت إلى أن «المتهم صادرة بحقه مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب»، موضحة أن «القبض عليه تم في قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين، بعد متابعة تحركاته وهروبه من محافظة نينوى».