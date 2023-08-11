اليمن: سياسة حوثية ممنهجة لتهجير أهالي «حزام صنعاء»

عدن (الاتحاد)

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، أن حملات نهب الأراضي في مديريات حزام صنعاء، ضمن سياسة ممنهجة تتبعها جماعة الحوثي، لتهجير أبناء تلك المديريات وتوطين عناصرها القادمة من محافظة صعدة بدلًا عنهم.

وقال الإرياني، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: إن «عمليات السلب والنهب المنظم لأراضي ومزارع المدنيين في مديريات حزام ‎صنعاء، من قِبل جماعة الحوثي، تندرج ضمن مخططها لتغيير التركيبة السكانية، عبر تهجير وتشريد أبناء تلك المناطق، وتوطين عناصرها القادمة من محافظة صعدة».

وأوضح أن «عناصر الحوثي تحاول السيطرة على قرابة 70 ألف لبنة في عزلة بني جرموز بمديرية بني الحارث، شمال العاصمة صنعاء، بمزاعم ملكيتها لجمعية سكنية، وهو ما رفضه أبناء المنطقة».

وأشار الإرياني إلى أن «جماعة الحوثي نفذت، منذ الانقلاب، حملات منظمة للسيطرة على الأراضي في ضواحي صنعاء في أحياء الروضة، عصر، جدر، محيط مطار صنعاء الدولي، ومديريات همدان، صرف، بني مطر، بني حشيش، بني الحارث، تحت مزاعم أنها أراضي الدولة وملكية الأوقاف وأملاك الأئمة، ووظفت محاكم وقضاة تابعين لها لشرعنة هذه الممارسات».