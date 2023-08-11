توقف تلفزيون لبنان عن البث وسط إضراب الموظفين

بيروت (الاتحاد)

توقف تلفزيون لبنان، أمس، عن البث، وسط إضراب موظفيه المستمر منذ الثالث من شهر أغسطس الحالي للمطالبة بحقوقهم. يُذكر أن نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان تنفّذ إضرابا مفتوحا بدءا من الثالث من أغسطس الحالي للمطالبة بنيل مستحقاتهم. واستمر التلفزيون في بث الموسيقى الكلاسيكية على مدار الساعة، منذ ذلك الوقت، ولكنه توقف عن البث أمس. وأعلنت رئيسة نقابة مستخدمي تلفزيون لبنان ميرنا الشدياق، في تصريح لها عن أن «قرار الإضراب كان للمطالبة بحقوقنا ومطالبنا المحقة باعتراف وزير الإعلام زياد مكاري، فالموظف في تلفزيون لبنان يتقاضى راتبه الذي يتراوح بين مليون و5 ملايين ليرة لبنانية، (ويبلغ سعر صرف الدولار الواحد في السوق الموازية 89 ألف ليرة لبنانية). وأضافت «تعرقل مسار المعاملات لحصول موظفي التلفزيون على مستحقاتهم المتراكمة منذ العام 2021، عندما منحت زيادة على الرواتب للعاملين في القطاعين الخاص والعام، ولكنّ موظفي تلفزيون لبنان لم يتقاضوا أي زيادة على رواتبهم». وقالت «تحركنا ليس ضد أي شخص وهذه مطالب محقة، وموظف تلفزيون لبنان لا يستطيع الوصول إلى مكان عمله». وأشارت إلى أن تلفزيون لبنان يضم 190 موظفاً.