دعم دولي واسع لقرارات «إيكواس» حول النيجر

عواصم (الاتحاد، وكالات)

لاقت قرارات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» التي انعقدت أمس الأول، في نيجيريا، بنشر «قوة احتياط» في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في النيجر، ترحيباً دولياً واسعاً، وسط ترقب لاجتماع حاسم لرؤساء الأركان في دول المجموعة الأسبوع القادم، جاءت هذه التطورات بينما أعربت العديد من الدول والأمم المتحدة عن القلق على حياة الرئيس المعزول محمد بازوم، وسط دعوات لإطلاق سراحه وأفراد عائلته فوراً.

وقال مسؤول بالحكومة النيجيرية، أمس، إن رؤساء الأركان في دول مجموعة «إيكواس»، سيجتمعون في غانا، الأسبوع القادم، لـ«وضع خطط تدخل عسكري محتمل في النيجر».

وأعلن الاتحاد الأفريقي أمس، تأييده قرارات «إيكواس» بنشر «قوة احتياط» في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في النيجر.

ودعا الاتحاد الأفريقي، في بيان، المجتمع الدولي إلى حماية حياة رئيس النيجر محمد بازوم.

وجدد تنديده بما وقع في النيجر، واصفاً إياه بأنه «انقلاب»، فيما أكد أنه «يساند كل القرارات التي تم اتخاذها على مستوى القمة الاستثنائية لمجموعة إيكواس».

وأضاف البيان: «إن «الاتحاد الأفريقي يحمل جميع الأفراد الضالعين في هذا العمل مسؤولية أمن وسلامة الرئيس وعائلته وأعضاء الحكومة والناس عموماً».

وكان رئيس كوت ديفوار الحسن واتارا كشف عن أن مجموعة «إيكواس» قررت التدخل عسكرياً في النيجر «في أقرب وقت» على خلفية الانقلاب.

وقال واتارا في مقابلة متلفزة من العاصمة النيجيرية أبوجا، إن «جميع رؤساء دول مجموعة إيكواس حاولوا إجراء حوار مع الانقلابيين في النيجر لكنهم أصروا على إبقاء الرئيس محمد بازوم محتجزاً».

وأضاف أن «إيكواس وجميع رؤساء الدول الأعضاء قرروا تفعيل القوة الاحتياطية ونشرها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر». وتابع «وافق رؤساء الدول الأعضاء على نشر قوات من عدد من البلدان، بما في ذلك كوت ديفوار»، مشيراً إلى أن «بلاده جاهزة وأنه أعطى تعليمات لرئيس الأركان للقوات المسلحة لبدء حشد قواته للمشاركة في عملية إيكواس».

بدورها، أكدت الولايات المتحدة الأميركية دعمها دعوة «إيكواس» إلى استعادة النظام الدستوري في النيجر.

وأفاد بيان صدر من وزارة الخارجية الأميركية، بأن «الولايات المتحدة تثمن عزم مجموعة إيكواس على استكشاف جميع الخيارات لحل الأزمة بشكل سلمي».

وأضافت أن «الديمقراطية أفضل أساس للتنمية والتماسك الاجتماعي والاستقرار في النيجر»، مؤكدة وقوفها إلى جانب الشعب النيجري للعمل على تحقيق هذه الأهداف.

وفي السياق، أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أمس، عن «قلق عميق» بشأن ظروف احتجاز رئيس النيجر محمد بازوم.

وقال بوريل: «يكرر الاتحاد الأوروبي الإعراب عن قلقه العميق إزاء احتجاز الرئيس محمد بازوم وأسرته في ظروف متدهورة»، مجدداً الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وفي السياق، أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة فولكر تورك، أمس، عن قلقه حيال ظروف احتجاز الرئيس محمد بازوم، محذراً من أيّ انتهاك لحقوق الإنسان.

وقال تورك في بيان: «أشعر بقلق شديد بسبب ظروف الاحتجاز التعسفي للرئيس النيجري محمد بازوم وزوجته وابنه والتي تتدهور سريعاً».

وأضاف: «تشير تقارير موثوق بها تلقّيتها بأن ظروف احتجازه قد ترقى إلى معاملة مهينة وغير إنسانية، في انتهاك للقوانين الدولية».

وتابع أنّ «الكهرباء قطعت عنه وكذلك استعمال الأدوية».