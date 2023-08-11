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بريطانيا تدعو القادة الليبيين إلى تقديم التسويات اللازمة لإجراء الانتخابات

بريطانيا تدعو القادة الليبيين إلى تقديم التسويات اللازمة لإجراء الانتخابات
12 أغسطس 2023 01:14

حسن الورفلي (بنغازي)

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دعت السفارة البريطانية في ليبيا، أمس، القادة الليبيين إلى إعطاء الأولوية لمصالح الشعب وتقديم التسويات اللازمة لإجراء الانتخابات.
وأضافت السفارة في منشور عبر صفحتها على منصة «إكس»، أمس، أن المناقشات حول الحكومة الجديدة يجب أن تكون جزءاً من مفاوضات أوسع تركز على الانتخابات.
وأشارت إلى أن بريطانيا تدعم جهود باتيلي، للوصول إلى الانتخابات الحرة والمستقلة، مضيفة: «نؤمن بأن قادة ليبيا يجب أن يركزوا على تلبية المتطلبات المستمرة للشعب الليبي، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن».
وشددت على أنه «لا مسار بديل لإجراء الانتخابات، فالشعب يتوق إليها، وهذه الخطوة مهمة لمستقبل ليبيا، ولذلك ندعم جهود إتمامها».
وفي سياق آخر، بحث النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، مع رئيس تشاد محمد ديبي، آخر تطورات الأوضاع في النيجر والسودان، وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث جرى التأكيد على ضرورة توحيد المواقف في إطار دول التجمع لضمان استقرار دول الجوار.
وشارك الكوني رفقة عدد من الرؤساء، ورؤساء الحكومات، والوزراء، أمس، رئيس تشاد محمد إدريس ديبي، الاحتفال بالذكرى الـ 63 للاستقلال. 

بريطانيا
ليبيا
الانتخابات الليبية
الأزمة الليبية
الحكومة الليبية
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