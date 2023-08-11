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المغرب: إنقاذ 67 مهاجراً غير نظامي على سواحل الأطلسي

أرشيفية
12 أغسطس 2023 01:14

الرباط (الاتحاد)

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أنقذت البحرية المغربية 67 مهاجراً غير نظامي ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، بينهم امرأة وثلاثة قاصرين، على سواحل المحيط الأطلسي.
وقال مسؤول عسكري لوكالة أنباء المغرب الرسمية، أمس، إن «البحرية الملكية اعترضت قارباً مطاطياً كان يقل 67 مهاجراً غير نظامي، في إطار مهامها لتقديم المساعدة والإنقاذ البحري، الخميس، على بعد نحو 100 كيلو متر شمال طرفاية».
وأوضح المسؤول العسكري، أنه «فور نقلهم على متن الوحدة التابعة للبحرية الملكية، تلقى الأشخاص الذين تم إنقاذهم وجميعهم ينحدرون من أفريقيا جنوب الصحراء، الإسعافات الأولية».
وأضاف أنه «عقب ذلك تم نقلهم إلى ميناء العيون، وتسليمهم من أجل القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل».
وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الداخلية أن المغرب أحبط 25 ألفاً و519 محاولة للهجرة غير النظامية، وأنقذ 3150 مهاجراً، خلال الأشهر الـ5 الأولى من السنة الجارية.

المغرب
البحرية المغربية
المحيط الأطلسي
إنقاذ المهاجرين
الهجرة غير النظامية
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