«أزمة جوع» تهدد 20 مليون شخص في السودان

الخرطوم (الاتحاد)

أدت الأزمة في السودان إلى «أزمة جوع شديدة» يعاني منها 20.3 مليون شخص، وفقاً لبيان من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس.

ويعاني نحو 6.3 مليون شخص، من سكان البلاد البالغ تعدادهم 46 مليون نسمة، من نقص في الغذاء يهدد الحياة، حسبما ذكر إيدي رو، ممثل برنامج الأغذية العالمي في السودان.

واتسع نطاق الأزمة منذ اندلاعها في أبريل، وزادت الصعوبات التي تحول دون توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية للحياة، وفقاً لما ذكر رو في بث مصور من «بورتسودان». ودعا المسؤول الأممي طرفي الأزمة إلى تسهيل توصيل المساعدات.

ونجح برنامج الأغذية العالمي الأسبوع الماضي، لأول مرة، في توصيل الغذاء إلى إقليم غرب دارفور الذي تضرر بشكل خاص.

ووصف رو الوضع في غرب ووسط دارفور بأنه «كارثي».

وأكدت الأمم المتحدة، في بيان سابق، أن التقديرات الحالية لحالات النزوح منذ بدء الأزمة تفوق الإجمالي المسجل خلال السنوات الـ4 المنقضية.

وكشفت مسؤولة بوزارة الصحة في ولاية «القضارف»، شرقي السودان، عن تسجيل ارتفاع لافت في حالات الإصابة والوفاة بسوء التغذية بين سكان الولاية والنازحين في مراكز الإيواء.

وحسب المسؤولة، فإن مستشفى الأطفال بمدينة «القضارف» سجل ارتفاعاً كبيراً في حالات الإصابة والوفيات جراء سوء التغذية.

وقال مصدر طبي في «القضارف»، إن «حالات الإصابة داخل المستشفى خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يوليو بلغت 365 إصابة بسوء التغذية وسط الأطفال، بينما بلغت الوفيات حتى الآن 132 حالة وفاة، منها 33 وفاة في أبريل، و41 وفاة في مايو، و24 وفاة في يونيو، و34 وفاة في يوليو».

وعزا المصدر الوفيات وسط الأطفال وانتشار سوء التغذية لتفشي الفقر ونقص الغذاء الحاد الذي اجتاح الأسر في ولاية «القضارف».

وفي الـ15 من أغسطس، تدخل الأزمة في السودان شهرها الخامس، دون أي أفق لحل قريب، مع مقتل أكثر من 4000 شخص، ونزوح نحو 4 ملايين داخل وخارج البلاد.

وتشير الأمم المتحدة إلى أن 89 مدرسة على الأقل في 7 ولايات تُستخدم ملاجئ للنازحين مما يثير مخاوف من عدم تمكن الكثير من الأطفال من دخول المدارس في العام الدراسي الجديد ليتركهم ذلك عرضة لعمالة الأطفال وسوء المعاملة.

وتشير منظمات أممية إلى أن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس ارتفع حالياً إلى 9 ملايين من 6.9 مليون، ونزح أكثر من مليون طفل في سن الدراسة، وأغلقت 10400 مدرسة على الأقل منذ بدء الأزمة.

وأكثر ولايات السودان تضرراً من الأزمة هي الخرطوم، وجنوب وغرب كردفان، ووسط وشرق وجنوب وغرب دارفور، حيث يواجه أكثر من نصف السكان «الجوع الحاد».