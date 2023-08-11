السبت 12 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي يسلم أوكرانيا أسلحة جديدة

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
12 أغسطس 2023 00:03

سلم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا أكثر من 223 ألف قذيفة في إطار الجزء الأول من خطة لإمدادها بمليون طلقة مدفعية، وفق ما أفاد متحدث الجمعة.
في وقت سابق من هذا العام، تعهد الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، بتكثيف إمداد أوكرانيا بالقذائف المدفعية في ظل نقص الذخائر الذي تعانيه قواتها.
ووافقت الدول الأعضاء على خطة بقيمة ملياري يورو (2,18 مليار دولار أميركي) لتعزيز مخزوناتها وتقديم طلبات مشتركة لشراء القذائف، في مسعى لتسليم أوكرانيا مليون قذيفة خلال 12 شهرا.
بموجب المرحلة الأولى من الخطة التي امتدت بين 9 فبراير و31 مايو، خُصص مليار يورو لتعويض أعضاء الاتحاد الأوروبي نحو نصف تكلفة القذائف التي زودوا بها أوكرانيا من ترساناتهم الحالية.
وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الدول الأعضاء سلمت حوالى 223,800 ذخيرة مدفعية - ذخيرة ذاتية الدفع بعيدة المدى وذخيرة دقيقة التوجيه وكذلك ذخيرة هاون - و2300 صاروخ من مختلف الأنواع".
وأوضح أن القيمة الإجمالية للذخائر التي تم تأمينها بلغت 1,1 مليار يورو.
والرقم المعلن الجمعة لا يعكس سوى زيادة طفيفة على الرقم الذي أعلنه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أواخر مايو (220 ألف قذيفة).
وأمهل الاتحاد الأوروبي أعضاءه حتى 15 يوليو الماضي لإعلان شحناتهم لأوكرانيا.
في الإجمال، يقول الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إنهم أنفقوا حوالى 20 مليار يورو لتزويد أوكرانيا بأسلحة من جميع الأنواع منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.
من جهتها، خصصت الولايات المتحدة، حتى 25 يوليو الماضي، أكثر من 43,7 مليار دولار أميركي للمساعدات العسكرية والأمنية لأوكرانيا، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).
وطلب البيت الأبيض الخميس من الكونجرس الأميركي 13 مليار دولار إضافية لتوفير مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.

أخبار ذات صلة
بايدن يعتزم دعم أوكرانيا بـ13 مليار دولار
أوكرانيا تدلي بتوضيح بشأن الصواريخ بعيدة المدى
المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
قذائف
أوكرانيا
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«الركبة» تمنع ماكلافلين من «مونديال القوى»
الرياضي
«الركبة» تمنع ماكلافلين من «مونديال القوى»
اليوم 12:27
إمبولو يُصيب موناكو بـ «ضربة قاسية»
الرياضي
إمبولو يُصيب موناكو بـ «ضربة قاسية»
اليوم 12:23
سيرجيو روبرتو: «الباب مفتوح» لعودة «راقص السامبا»
الرياضي
سيرجيو روبرتو: «الباب مفتوح» لعودة «راقص السامبا»
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©