الاتحاد الأوروبي يسلم أوكرانيا أسلحة جديدة

سلم الاتحاد الأوروبي أوكرانيا أكثر من 223 ألف قذيفة في إطار الجزء الأول من خطة لإمدادها بمليون طلقة مدفعية، وفق ما أفاد متحدث الجمعة.

في وقت سابق من هذا العام، تعهد الاتحاد الأوروبي، المكون من 27 دولة، بتكثيف إمداد أوكرانيا بالقذائف المدفعية في ظل نقص الذخائر الذي تعانيه قواتها.

ووافقت الدول الأعضاء على خطة بقيمة ملياري يورو (2,18 مليار دولار أميركي) لتعزيز مخزوناتها وتقديم طلبات مشتركة لشراء القذائف، في مسعى لتسليم أوكرانيا مليون قذيفة خلال 12 شهرا.

بموجب المرحلة الأولى من الخطة التي امتدت بين 9 فبراير و31 مايو، خُصص مليار يورو لتعويض أعضاء الاتحاد الأوروبي نحو نصف تكلفة القذائف التي زودوا بها أوكرانيا من ترساناتهم الحالية.

وقال بيتر ستانو المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن "الدول الأعضاء سلمت حوالى 223,800 ذخيرة مدفعية - ذخيرة ذاتية الدفع بعيدة المدى وذخيرة دقيقة التوجيه وكذلك ذخيرة هاون - و2300 صاروخ من مختلف الأنواع".

وأوضح أن القيمة الإجمالية للذخائر التي تم تأمينها بلغت 1,1 مليار يورو.

والرقم المعلن الجمعة لا يعكس سوى زيادة طفيفة على الرقم الذي أعلنه منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في أواخر مايو (220 ألف قذيفة).

وأمهل الاتحاد الأوروبي أعضاءه حتى 15 يوليو الماضي لإعلان شحناتهم لأوكرانيا.

في الإجمال، يقول الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء إنهم أنفقوا حوالى 20 مليار يورو لتزويد أوكرانيا بأسلحة من جميع الأنواع منذ بدء الأزمة الحالية في فبراير 2022.

من جهتها، خصصت الولايات المتحدة، حتى 25 يوليو الماضي، أكثر من 43,7 مليار دولار أميركي للمساعدات العسكرية والأمنية لأوكرانيا، وفق وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون).

وطلب البيت الأبيض الخميس من الكونجرس الأميركي 13 مليار دولار إضافية لتوفير مزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا.