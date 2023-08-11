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إنقاذ 623 مهاجرا في البحر الأبيض المتوسط

مهاجرون على متن السفينة "أوشن فايكينج"
11 أغسطس 2023 23:50

أنقذت السفينة "أوشن فايكينغ"، التي تستأجرها منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" غير الحكومية، 623 شخصا في 15 عملية في لابحر الأبيض المتوسط خلال الساعات الست والثلاثين الأخيرة في جنوب غرب جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.
من بين هؤلاء المهاجرين، حددت المنظمة غير حكومية ومقرها مدينة مرسيليا (جنوب فرنسا) 146 قاصرا غير مصحوبين بذويهم و15 قاصرا مصحوبا بالإضافة إلى امرأتين حاملين.
نظرًا لعدم قدرتها على نقل جميع الناجين لمسافات طويلة، سيتم إنزال جزء منهم مساء في لامبيدوسا والجزء المتبقي في ميناء "تشيفيتافيكيا" شمال غرب العاصمة روما والذي ينبغي أن تصل إليه السفينة بحلول 14 أو 15 أغسطس، وفق ما أفادت كارلا ملكي نائبة مدير العمليات.
العديد من الناجين غينيا وكوت ديفوار وبوركينا فاسو وبنين وبنغلادش.
وأوضحت المنظمة، في بيان، أن السفينة "أوشن فايكينغ" تلقت، أمس الخميس "تعليمات من مركز تنسيق في الإغاثة الإيطالية للمساعدة في حالات طوارئ جنوب غرب لامبيدوسا".
يعتبر البحر الأبيض المتوسط أخطر طريق للهجرة في العالم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة. تقدر الوكالة، التابعة للأمم المتحدة، أنه منذ بداية عام 2023 فقد في هذه المنطقة 1848 مهاجرا مقارنة بـ 1417 طوال عام 2022.

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المصدر: وكالات
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البحر الأبيض المتوسط
لامبيدوسا
جزيرة لامبيدوسا
أوشن فايكينج
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