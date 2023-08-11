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أوكرانيا تدلي بتوضيح بشأن الصواريخ بعيدة المدى

جنود أوكرانيون يطلقون صواريخ
11 أغسطس 2023 23:32

أدلت كييف، اليوم الجمعة، بتوضيحات بشأن استخداماتها للصواريخ بعيدة الدى التي حصلت عليها مؤخرا من بريطانيا.
وقال دميترو كوليبا وزير الخارجية الأوكراني إن بلاده لا تريد استخدام صواريخ كروز التي تطلبها من ألمانيا والولايات المتحدة على الأراضي الروسية.
ووصف كوليبا، في منشور على شبكة التواصل الاجتماعي"إكس"، المعروفة سابقًا باسم "تويتر"، الصواريخ بعيدة المدى بأنها "مهمة للغاية".
وقال إن أوكرانيا طلبت من البلدين إرسال الصواريخ "في أسرع وقت ممكن".
وأكد كوليبا لبرلين وواشنطن أن الصواريخ "ستستخدم فقط داخل حدود [أوكرانيا]. وكتب على المنصة: "حصولنا على صواريخ أطول مدى، يؤدي إلى قصر أجل" الأزمة.
وأصبحت بريطانيا أول دول تزود أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى من طراز "ستورم شادو".

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المصدر: وكالات
صواريخ بعيدة المدى
صواريخ كروز
أوكرانيا
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