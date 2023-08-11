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تعيين مدع عام للتحقيق مع نجل الرئيس الأميركي

وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند
11 أغسطس 2023 21:34

أعلن ميريك غارلاند وزير العدل الأميركي، اليوم الجمعة، تعيين مدع عام مستقل للتحقيق مع هانتر، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي.
وقال غارلاند، في تصريح مقتضب، إن المدعي الاتحادي ديفيد فايس يحقق سلفا في "مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب روبرت هانتر بايدن".
وأكد الوزير أن فايس أبلغه، الثلاثاء، أنه وصل إلى مرحلة في التحقيق تستدعي تعيينه مدعيا عاما خاصا.
وتابع غارلاند "طلب أن يتم تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحيط بهذا الموضوع، خلصت إلى أن تعيينه مدعيا خاصا يخدم المصلحة العامة".
ولم يدل الوزير بمزيد من التوضيحات.
ويتهم الحزب الجمهوري المعارض، هانتر بايدن (53 عاما) بالتهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري.

المصدر: وكالات
ميريك جارلاند
هانتر بايدن
تحقيق
مدع خاص
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