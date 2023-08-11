روسيا تنشر تقريرا عن جبهات القتال في أوكرانيا

نشرت روسيا، اليوم الجمعة، تقريرا عن الوضع الميداني على جبهات القتال في شمال شرق أوكرانيا.

وأعلن الجيش الروسي أنه "عزّز" من جديد مواقعه في المنطقة.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إلى أنّ "الوحدات الهجومية التابعة للمجموعات القتالية +غرب+ (...) واصلت عملياتها الهجومية في اتجاه كوبيانسك على جبهة عريضة، وعزّزت الوضع التكتيكي".

وعزّزت القوات الروسية مواقعها بالقرب من قريتي أولشانا وبيرتشوترافنيفي في منطقة خاركيف بشكل ملحوظ، بحسب المصدر نفسه.

وإزاء هذا التقدم، أمرت السلطات المحلية الخميس بإخلاء 37 بلدة في منطقة كوبيانسك يقع معظمها بالقرب من الجبهة.

وبدأ الجيش الأوكراني منذ بداية يونيو هجوماً مضاداً صعباً مكّنه من استعادة قرى قليلة. وأقر الجيش، أمس الخميس، بأن الوضع "صعب لكنه تحت السيطرة" في منطقة كوبيانسك، مستخدماً صيغة تلجأ إليها كييف عندما تتعرض إلى هجمات من موسكو.

بالتوازي مع ذلك، تواصل المسيّرات والصواريخ الروسية استهداف مدن وبلدات يومياً، تكون أحياناً بعيدة داخل الأراضي الأوكرانية.

واستهدفت غارة جوية مدينة كولوميا في منطقة إيفانو فرانكيفسك، صباح اليوم الجمعة، التي نادرا ما تستهدف. وقال مكتب المدعي العام الأوكراني، على تطبيق تلغرام "قتل طفل في الثامنة بسبب القصف".

وكتب رئيس بلدية كولوميا على تلغرام أن الطفل "كان في حديقة منزله لحظة الضربة وقد أصيب بشظايا عديدة".

من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت، اليوم الجمعة، أربعة صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال" عبر قاذفات "ميغ-31" في اتجاه منطقة إيفانو فرانكيفسك، تم تدمير أحدها فوق كييف.