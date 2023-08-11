السبت 12 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي

روسيا تنشر تقريرا عن جبهات القتال في أوكرانيا

آثار معارك في منطقة زابوريجيا
11 أغسطس 2023 20:29

نشرت روسيا، اليوم الجمعة، تقريرا عن الوضع الميداني على جبهات القتال في شمال شرق أوكرانيا.
وأعلن الجيش الروسي أنه "عزّز" من جديد مواقعه في المنطقة.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية، في تقريرها اليومي، إلى أنّ "الوحدات الهجومية التابعة للمجموعات القتالية +غرب+ (...) واصلت عملياتها الهجومية في اتجاه كوبيانسك على جبهة عريضة، وعزّزت الوضع التكتيكي".
وعزّزت القوات الروسية مواقعها بالقرب من قريتي أولشانا وبيرتشوترافنيفي في منطقة خاركيف بشكل ملحوظ، بحسب المصدر نفسه.
وإزاء هذا التقدم، أمرت السلطات المحلية الخميس بإخلاء 37 بلدة في منطقة كوبيانسك يقع معظمها بالقرب من الجبهة.
وبدأ الجيش الأوكراني منذ بداية يونيو هجوماً مضاداً صعباً مكّنه من استعادة قرى قليلة. وأقر الجيش، أمس الخميس، بأن الوضع "صعب لكنه تحت السيطرة" في منطقة كوبيانسك، مستخدماً صيغة تلجأ إليها كييف عندما تتعرض إلى هجمات من موسكو.
بالتوازي مع ذلك، تواصل المسيّرات والصواريخ الروسية استهداف مدن وبلدات يومياً، تكون أحياناً بعيدة داخل الأراضي الأوكرانية.
واستهدفت غارة جوية مدينة كولوميا في منطقة إيفانو فرانكيفسك، صباح اليوم الجمعة، التي نادرا ما تستهدف. وقال مكتب المدعي العام الأوكراني، على تطبيق تلغرام "قتل طفل في الثامنة بسبب القصف".
وكتب رئيس بلدية كولوميا على تلغرام أن الطفل "كان في حديقة منزله لحظة الضربة وقد أصيب بشظايا عديدة".
من جهتها، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية أن روسيا أطلقت، اليوم الجمعة، أربعة صواريخ فرط صوتية من طراز "كينجال" عبر قاذفات "ميغ-31" في اتجاه منطقة إيفانو فرانكيفسك، تم تدمير أحدها فوق كييف.

أخبار ذات صلة
"خانون" يضرب شرقي روسيا بقوة.. وإعلان حالة الطوارئ
بايدن يعتزم دعم أوكرانيا بـ13 مليار دولار
الأزمة الأوكرانية
تابع التغطية كاملة
المصدر: وكالات
روسيا
الوضع الميداني
جبهة القتال
أوكرانيا
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
«الركبة» تمنع ماكلافلين من «مونديال القوى»
الرياضي
«الركبة» تمنع ماكلافلين من «مونديال القوى»
اليوم 12:27
إمبولو يُصيب موناكو بـ «ضربة قاسية»
الرياضي
إمبولو يُصيب موناكو بـ «ضربة قاسية»
اليوم 12:23
سيرجيو روبرتو: «الباب مفتوح» لعودة «راقص السامبا»
الرياضي
سيرجيو روبرتو: «الباب مفتوح» لعودة «راقص السامبا»
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©