قادة جيوش دول "إكواس" يعقدون اجتماعا حول النيجر

يعقد قادة الجيوش في بلدان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس)، اجتماعاً في العاصمة الغانية، غدا السبت، بشأن الوضع في النيجر، بحسب مصادر عسكرية إقليمية اليوم الجمعة.

يأتي ذلك بعد يومين من موافقة قادة المجموعة على التدخل عسكرياً في النيجر، لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى منصبه بعدما أطاح به انقلاب عسكري، بحسب ما .

وقالت المصادر إنّ الاجتماع سيُعقد في أكرا في ضوء القرار الذي أصدره قادة دول إكواس خلال قمّتهم في العاصمة النيجيرية أبوجا الخميس والقاضي بنشر "قوة الاحتياط" التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس بازوم إلى السلطة بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 يوليو الماضي.

وأضافت المصادر أنّه، في ختام اجتماع أكرا، سيُطلع رؤساء الأركان قادة إكواس على "أفضل الخيارات" في ما يتعلّق بقرار قمّة أبوجا نشر "قوة الاحتياط".

ووعد الحسن وتارا رئيس كوت ديفوار بإرسال ما بين 850 و1100 جندي في هذه القوة التي قال إنها ستكون قادرة على التدخل "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أنها ستضم أيضا قوات من نيجيريا وبنين.

ولم تحدد "إكواس"، في قمتها في أبوجا، أي جدول زمني أو عديد العسكريين الذين يشكلون هذه "القوة الاحتياطية"، مع تشديدها أنها لا تزال تأمل التوصل إلى حل سلمي للأزمة.

وعصر الجمعة لم يكن النظام العسكري في نيامي قد علق بعد على هذا القرار.

وفي شوارع العاصمة، واصل الناس حياتهم الطبيعية دون أي بوادر قلق.

في ختام قمة أبوجا، شدّد رئيس نيجيريا بولا تينوبو، الذي يتولى الرئاسة الدورية للمنظمة، على أنه يأمل "في التوصل إلى حل سلمي"، لكنه لم يستبعد استخدام القوة "كملاذ أخير".