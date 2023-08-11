ليتوانيا تزيد قواتها العسكرية على حدود بيلاروسيا

زادت ليتوانيا، اليوم الجمعة، عدد قواتها العسكرية وإجراءات الحماية على حدودها مع بيلاروسيا.

ويبلغ طول الحدود بين ليتوانيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، 680 كيلومترا.

وقالت إنجريدا سيمونيتا رئيسة وزراء ليتوانيا، في بث صوتي على الموقع الإلكترونى لصحيفة "فيرسلو زينيوس" الاقتصادية "أرسلنا المزيد من ضباط الاستخبارات، وتعمل مؤسساتنا، وهناك بالتأكيد العديد من القوات من جهاز الدفاع الوطني ووكالات إنفاذ القانون. ويجرون تدريبات مشتركة ويقومون بتحركات أخرى".

وكانت بولندا، وهي أيضا عضو في التكتل الأوروبي والتحالف العسكري الغربي، أعلنت الأسبوع الجاري أنها تخطط لإرسال 10 ألف فرد من قواتها إلى منطقة حدودها مع بيلاروسيا.

وتوجد عناصر من مجموعة "فاغنر" حدود البلدين اللذين يشكلان الجناح الشرقي لحلف الناتو.